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На Харьковщине возле дороги нашли два мертвых тела

На Харьковщине возле дороги нашли два мертвых тела

В понедельник утром, 20 января, в Харьковской области произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на обочине автодороги «Дергачи ‒ Казачья Лопань» были найдены трупы двоих мужчин.

Как передает пресс-служба областной полиции, потерпевшие скончались в результате наезда автомобиля ‒ на их телах были выявлены травмы, характерные для такого рода ДТП.

Предварительно, неустановленный автомобиль двигался в сторону Дергачей, а после ДТП скрылся в неизвестном направлении.

На месте аварии работали следователи, медики и эксперты. По факту ДТП со смертельным исходом открыто уголовное производство. Принимаются меры по установлению личности погибших и злоумышленника.

Как писала «Фраза», в Киеве погибла женщина, пытаясь перебежать дорогу на красный свет.

Ранее в Киеве прямо на «зебре» насмерть сбили молодого парня.

Тэги: ДТП, жертвы, общество, авария, наезд, мужчина, регионы, погибшие, Харьковская область, пешеход, новости Украины

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