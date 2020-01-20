Оказывается, характер женщины можно определить по позе, в которой она сидит. Женский журнал «Настроение» публикует изображение с 5 вариантами поз, которые чаще всего используют женщины.

Так, отмечается, что сдвигают колени во время сидения уверенные в себе девушки. Закидывают ногу на ногу позитивные женщины.

Позу с раздвинутыми коленями используют чувственные девушки и женщины. Ровно ставят ноги обаятельные и улыбчивые женщины, к которым тянутся окружающие.

Отводят колени в сторону женщин стабильные, спокойные и надежные.