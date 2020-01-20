На Днепропетровщине задержан шпион, завербованный ФСБ

В Днепропетровской области задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, который ранее проходил «военную службу» в так называемой «ДНР», был завербован ФСБ для того, чтобы собирать и передавать разведданные спецслужбам страны-агрессора. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад ВС Украины, дислоцированной в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

Во время прохождения «военной службы» в составе террористических группировок 100 ОМСБр «Республиканской гвардии» и 1 ОМСБр «Славянской бригады» 1 АК «НМ ДНР» он был завербован сотрудниками российских спецслужб. В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту «для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере», заявили в СБУ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВСУ, в том числе в районе проведения ООС, их перемещение, количество, тип вооружения, личный состав, учредительные и персональные данные командиров.

Правоохранители задержали уличенного контрразведкой СБУ агента российских спецслужб вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.

Сейчас ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее «Фраза» сообщала, что полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков, который был освобожден из плена пророссийских боевиков летом 2016 года, в середине декабря был задержан по подозрению в сотрудничестве с так называемой «Донецкой народной республикой».

Сам Безъязыков отмечал, что не может объяснить, с какой целью против него выдвинули обвинения.

В конце декабря 2016 года следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову, подозреваемому в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации, о подозрении в государственной измене.

25 февраля 2019 года сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ по подозрению в госизмене задержали бывшего руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковника Владимира Замана.