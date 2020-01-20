В Сумской области чиновники принуждают три епархии УПЦ к перерегистрации уставов

Сумскую, Конотопскую и Роменскую епархии Украинской Православной Церкви чиновники обязывают к перерегистрации уставов с переименованием религиозной организации. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает «Сумщина Православна», об этом было заявлено на заседании Совета Церквей и религиозных организаций Сумской области 17 января.

«Секретарь Сумской епархии УПЦ протоиерей Георгий Тарабан, который [...] принял участие в заседании, задал вопрос: на чем основывается утверждение государственного должностного лица относительно центра подчинения УПЦ и необходимости перерегистрации уставов. В ответ на этот вопрос было дано разъяснение государственного служащего Сумской областной государственной администрации главы отдела по делам религий Владимира Усенко о том, что, поскольку идет судебное разбирательство относительно законности переименования УПЦ, то государственный регистратор вообще не может совершать никаких действий»», — сказано в сообщении.

Ответственный госслужащий Анна Горох отметила необходимость регистрации общин, руководящий центр которых якобы находится в стране, совершившей акт агрессии в отношении Украины.

«После такого разъяснения председательствующий Боршош в категорической форме начал оказывать давление на присутствующих представителей Сумской, Конотопской и Роменской епархий, убеждая в том, что переименование — это требование закона. Резкие агрессивные заявления прозвучали от представителя греко-католической конфессии архимандрита Аристарха (Дяди)»», — отмечается на сайте «Сумщина Православна».

Пресс-служба Сумской епархии констатировала «давление со стороны государственных служащих Сумщины в отношении граждан Украины по принципу принадлежности к „неправильной“ Церкви, что противоречит Всеобщей Декларации Прав человека, Конституции Украины и действующему законодательству».

Фото: Сумская областная государственная администрация / Википедия

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ увидели в церковном расколе Черногории аналогию с Украиной.