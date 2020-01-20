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Главные новости за 20 января 2020 года

Главные новости за 20 января 2020 года

Зеленский рассказал израильскому изданию о своих отношениях с Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью израильскому изданию The Times of Israel. Оно было записано в прошлую субботу, 18 января, в Офисе главы государства в Киеве и вышло на английском языке.

Синоптики предупредили украинцев о снеге и похолодании. На этой неделе по Украине ожидается похолодание, пойдет снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

В Днепре горело общежитие медиков. Утром в Днепре произошло ЧП. Горело общежитии медицинского колледжа.

С Путиным произошел прикол в Берлине. С президентом РФ Владимиром Путиным произошел курьез в Берлине. Тут прошла конференция по ситуации в Ливии.

На Гавайях мужчина расстрелял полицейских и сгорел в пожаре. Страшная трагедия разыгралась в городке Гонолулу на Гавайских островах в США. Тут 69-летний мужчина устроил настоящую бойню.

В пермском отеле пять человек заживо сварились в кипятке из-за прорыва трубы. В российском городе Пермь в частном отеле «Карамель», который расположен в подвале жилого здания, произошло ЧП. Там постояльцев залило кипятком, в результате чего погибли пять человек.

Тэги: общество, Владимир Путин, мир, политика, Владимир Зеленский, новости Украины

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