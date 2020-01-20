Двухлетний ребенок в Одессе случайно съел капсулу с жидким средством для стирки

В Малиновском районе Одессы двухлетний мальчик оказался в реанимации с отравлением химическим раствором. Как выяснили журналисты «Фразы», он съел капсулу с жидким средством для стирки.

Как сообщают «Факты», 28-летняя мать двоих маленьких сыновей занималась домашними делами и не заметила, как ее дети нашли капсулу. Младший из детей решил попробовать его на вкус.

Для спасения жизни малыша медики сделали все возможное, и, к счастью, сейчас состояние мальчика улучшилось. Врачи говорят, что «самое страшное уже позади».

Полицейские провели профилактическую беседу с мамой ребенка и за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей составили на нее протокол.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2018 году в Украине стремительно распространялся опасный челлендж: школьники жевали гелевые капсулы для стирки, записывали это на видео и передавали эстафету друзьям.