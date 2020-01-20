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«Полезная программа» даст советы, как правильно выбрать киви

«Полезная программа» даст советы, как правильно выбрать киви

Во вторник, 21 января, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный киви. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, чем отличаются разные сорта этого экзотического фрукта, как можно применять киви в кулинарии и косметологи и на что стоит обратить внимание, чтобы выбрать спелые плоды.

Как сообщает сайт Настроение, ученые Бейлорского университета в Далласе изучили свойства 27 фруктов, чтобы понять, какие являются самыми полезными для нашего организма. Исследование показало, что самый ценный фрукт — киви. В нем содержится даже больше витамина С, чем в лимоне.

«В киви много питательных веществ, в том числе — витаминов С, К, Е, фолиевой кислоты и калия, — рассказывает диетолог Борис Скачко. — Один киви средних размеров восполняет ежедневную норму витамина С в организме. Фрукт богат клетчаткой, поэтому благотворно влияет на работу желудка. Содержащийся в нем в большом количестве серотонин улучшает память, настроение и нормализует аппетит. Киви особенно полезен людям пожилого возраста: он снижает давление и выводит из организма „плохой“ холестерин. Кроме того, киви укрепляет стенки сосудов и тормозит образование тромбов. Однако есть и противопоказания к его употреблению. Киви не рекомендуется людям, склонным к аллергии. А также тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта».

Как лучше есть киви — с кожурой или без? Правда ли, что этот фрукт способствует похудению? Можно ли его засушить или завялить в домашних условиях? Как применяют киви в народной медицине и косметологии? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Борис Скачко, эксперт по экзотическим фруктам Любовь Харченко, шеф-повар Сергей Шелестов. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу — телеведущая Ирина Юсупова.

«Киви — один из самых любимых фруктов, — признается Ирина. — Я его добавляю в салаты, в мороженое, использую как основу для косметических масок. Он прекрасно отбеливает лицо, избавляет от пигментных пятен и укрепляет сосуды. Благодаря „Полезной программе“ я впервые открыла для себя новые сорта киви. Даже не представляла, что их существует так много. Особенно понравился сорт „Актинидия“. В супермаркете точно прошла бы мимо, но, поверьте, его стоит попробовать! В этих маленьких плодах соединились вместе вкусы киви, манго и маракуйи. А еще, оказывается, бывает „золотой“ киви, у которого мякоть не зеленого, а желтого цвета!».

 

Тэги: общество, совет, киви

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