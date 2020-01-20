Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний назвал три условия, необходимые для союза с Богом

Митрополит Антоний назвал три условия, необходимые для союза с Богом

Есть три условия, необходимые для союза с Богом. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Его комментарий опубликован на портале «Православная жизнь».

«Приближение к Богу, познание Творца — это путь святости. У одних святых на это уходила вся жизнь, другие за короткий срок достигали такой запредельной духовной высоты, которая по человеческим меркам недостижима простым смертным.

Но абсолютно всех святых объединяли общие черты и поступки. Все святые вступили в теснейший союз Богом.

При внимательном рассмотрении жизни святых нетрудно убедиться, что все их поступки связаны с выбором двух путей — пути добра и пути зла, пути благословения и пути проклятия, пути спасения и пути погибели, пути жизни и пути смерти», — сказал митрополит Антоний.

Архиерей рассказал о пути к Богу, который избрал Ветхозаветный Патриарх.

«Моисей знал о единственном пути к Богу — союзе с Ним. Об этом знали на опыте и святые, проникнувшись откровением Священного Писания, посвятившие свою жизнь служению Творцу», отметил он.

Митрополит Антоний объяснил, что такое союз с Богом.

«Во-первых, это любовь к единому Богу, которая подразумевает единственность. [...] Мы часто говорим о любви, но не подразумеваем исключительностью и единственность объекта нашего чувства. А это определяющая черта настоящей любви.

Любовь к Богу — отказ от всех других богов и божков в земной жизни: страстей, пороков, пагубных привычек. Только Бог владеет нашей душой, только Он неразделимо властвует в ней.

Этот же принцип относится и к отношениям между людьми. Верность единственному любимому человеку, преданность любимому делу, верность неизменным принципам — все это грани любви», — отметил архиерей.

Управделами УПЦ рассказал, что вторым обязательным условием союза есть дружба с Богом.

«Без дружбы нет доверия. Дружба скрещивает земное и небесное. Дружба как сердечный букет Богу, состоящий из самых свежих и красивых цветов нашей души. Друг никогда не сделает больно, не предаст и не обидит. Дружба движима любовью. Любовь — крылья, способные поднять дружбу на небывалую высоту.

Как часто мы не понимаем истинного смысла дружбы, относимся к ней без должного трепета. Смысл дружбы — в желании не доставить огорчений и обид, не возвыситься и не ранить. Настоящая духовная дружба — дар Божий, драгоценность, которую следует беречь и оберегать изо всех сил. Дружба с Богом — это окрыленная любовь к Нему», — поделился владыка.

Митрополит Антоний отметил, что третье условие союза с Богом — жажда богопознания.

«Нескончаемая и самозабвенная. Можно забыть о чем угодно, но нельзя забыть о Боге. Искать Его нужно сердцем. Как ошибаются интеллектуалы, тщетно стараясь найти Бога только умом, пытаясь дойти до Него логическим путем.

Они не знают покоя, бросаются то в одну сторону, то в другую, не понимая до конца, Кого ищут. Но все усилия напрасны.

Они уверенно ищут Бога в области морали и нравственности, сводя Его безграничность, бесконечность, непознаваемость к разным ограниченным ценностным системам. Но и там Творца не видят. Зачем Всесильному Богу наша мораль?! Ему нужна не наша мораль, а наше сердце. Единственная ценность в глазах Бога», — сказал архиерей.

Он объяснил, что означает союз с Богом.

«Союз с Богом — это не способ стать только нравственным человеком, а возможность достигнуть такого духовного состояния, при котором возможно богообщение. Впрочем, как и Десять заповедей не нравственный кодекс, а алгоритм богообщения. Он допустим только при духовном совершенствовании», — отметил владыка.

Митрополит Антоний подытожил, что «все три условия союза с Богом выражаются в благовестии „в устах твоих и сердце твоем“. Святые восхваляли Бога словами, делами, мыслями, сердцем, ведь это так естественно, когда по-настоящему любишь. Любящий человек не переставая рассказывает об объекте своей любви всем, кто попадается на пути, делится воспоминаниями, говорит о прекрасном образе и чертах. Так же поступали и святые».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

20.01.20 08:54

Слаб и немощен Зеленский, ибо убоялся соросятины мерзкой

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
16.01.20 08:38

Как понимать отставку правительства Медведева

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Прокурорський клaн Суховетруків: «цинiчне рєшaлово», «конверти» та незадеклароване майно
20.01.20 13:03

Прокурорський клaн Суховетруків: «цинiчне рєшaлово», «конверти» та незадеклароване майно

Автор: ОРД

Выбор редакции
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

По делу Гандзюк в Херсоне и области проводятся массовые обыски. Подключили даже БТР

По делу Гандзюк в Херсоне и области проводятся массовые обыски. Подключили даже БТР
20.01.20 12:30
449
Последние новости
20.01.20 15:12

В центре Львова машина протаранила остановку с людьми
20.01.20 14:58

Митрополит Антоний назвал три условия, необходимые для союза с Богом
20.01.20 14:54

Под Киевом в остановленном за нарушение ПДД автомобиле нашли труп участника АТО
20.01.20 14:10

В родном городе Зеленского осквернили памятник жертвам Холокоста
20.01.20 14:10

Епископ Виктор рассказал о позиции УПЦ по отношению к ситуации на Востоке Украины
20.01.20 13:51

В РПЦ считают, что претензии Фанара к проведению общеправославного Собора необоснованные
20.01.20 13:50

В «Борисполе» с рейса сняли дебошира, который напился еще до посадки в самолет
Фото и Видео
Под Киевом в остановленном за нарушение ПДД автомобиле нашли труп участника АТО
Под Киевом в остановленном за нарушение ПДД автомобиле нашли труп участника АТО
Под Киевом в остановленном за нарушение ПДД автомобиле нашли труп участника АТО
Под Киевом в остановленном за нарушение ПДД автомобиле нашли труп участника АТО
В родном городе Зеленского осквернили памятник жертвам Холокоста
В родном городе Зеленского осквернили памятник жертвам Холокоста
В «Борисполе» с рейса сняли дебошира, который напился еще до посадки в самолет
В «Борисполе» с рейса сняли дебошира, который напился еще до посадки в самолет
В Днепре горело общежитие медиков
В Днепре горело общежитие медиков
По делу Гандзюк в Херсоне и области проводятся массовые обыски. Подключили даже БТР
По делу Гандзюк в Херсоне и области проводятся массовые обыски. Подключили даже БТР
Еще одна репетиция Оскара: лучших в кино за 2019 год назвала Гильдия киноактеров США
Еще одна репетиция Оскара: лучших в кино за 2019 год назвала Гильдия киноактеров США
В Киеве неизвестный порезал колеса сразу 30 машин
В Киеве неизвестный порезал колеса сразу 30 машин
В пермском отеле пять человек заживо сварились в кипятке из-за прорыва трубы
В пермском отеле пять человек заживо сварились в кипятке из-за прорыва трубы
Киев потрясло очередное кровавое ДТП
Киев потрясло очередное кровавое ДТП
В Одессе пьяный коп за рулем протаранил шлагбаум и сбил пешеходов
В Одессе пьяный коп за рулем протаранил шлагбаум и сбил пешеходов
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.