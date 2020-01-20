Митрополит Антоний назвал три условия, необходимые для союза с Богом

Есть три условия, необходимые для союза с Богом. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Его комментарий опубликован на портале «Православная жизнь».

«Приближение к Богу, познание Творца — это путь святости. У одних святых на это уходила вся жизнь, другие за короткий срок достигали такой запредельной духовной высоты, которая по человеческим меркам недостижима простым смертным.

Но абсолютно всех святых объединяли общие черты и поступки. Все святые вступили в теснейший союз Богом.

При внимательном рассмотрении жизни святых нетрудно убедиться, что все их поступки связаны с выбором двух путей — пути добра и пути зла, пути благословения и пути проклятия, пути спасения и пути погибели, пути жизни и пути смерти», — сказал митрополит Антоний.

Архиерей рассказал о пути к Богу, который избрал Ветхозаветный Патриарх.

«Моисей знал о единственном пути к Богу — союзе с Ним. Об этом знали на опыте и святые, проникнувшись откровением Священного Писания, посвятившие свою жизнь служению Творцу», отметил он.

Митрополит Антоний объяснил, что такое союз с Богом.

«Во-первых, это любовь к единому Богу, которая подразумевает единственность. [...] Мы часто говорим о любви, но не подразумеваем исключительностью и единственность объекта нашего чувства. А это определяющая черта настоящей любви.

Любовь к Богу — отказ от всех других богов и божков в земной жизни: страстей, пороков, пагубных привычек. Только Бог владеет нашей душой, только Он неразделимо властвует в ней.

Этот же принцип относится и к отношениям между людьми. Верность единственному любимому человеку, преданность любимому делу, верность неизменным принципам — все это грани любви», — отметил архиерей.

Управделами УПЦ рассказал, что вторым обязательным условием союза есть дружба с Богом.

«Без дружбы нет доверия. Дружба скрещивает земное и небесное. Дружба как сердечный букет Богу, состоящий из самых свежих и красивых цветов нашей души. Друг никогда не сделает больно, не предаст и не обидит. Дружба движима любовью. Любовь — крылья, способные поднять дружбу на небывалую высоту.

Как часто мы не понимаем истинного смысла дружбы, относимся к ней без должного трепета. Смысл дружбы — в желании не доставить огорчений и обид, не возвыситься и не ранить. Настоящая духовная дружба — дар Божий, драгоценность, которую следует беречь и оберегать изо всех сил. Дружба с Богом — это окрыленная любовь к Нему», — поделился владыка.

Митрополит Антоний отметил, что третье условие союза с Богом — жажда богопознания.

«Нескончаемая и самозабвенная. Можно забыть о чем угодно, но нельзя забыть о Боге. Искать Его нужно сердцем. Как ошибаются интеллектуалы, тщетно стараясь найти Бога только умом, пытаясь дойти до Него логическим путем.

Они не знают покоя, бросаются то в одну сторону, то в другую, не понимая до конца, Кого ищут. Но все усилия напрасны.

Они уверенно ищут Бога в области морали и нравственности, сводя Его безграничность, бесконечность, непознаваемость к разным ограниченным ценностным системам. Но и там Творца не видят. Зачем Всесильному Богу наша мораль?! Ему нужна не наша мораль, а наше сердце. Единственная ценность в глазах Бога», — сказал архиерей.

Он объяснил, что означает союз с Богом.

«Союз с Богом — это не способ стать только нравственным человеком, а возможность достигнуть такого духовного состояния, при котором возможно богообщение. Впрочем, как и Десять заповедей не нравственный кодекс, а алгоритм богообщения. Он допустим только при духовном совершенствовании», — отметил владыка.

Митрополит Антоний подытожил, что «все три условия союза с Богом выражаются в благовестии „в устах твоих и сердце твоем“. Святые восхваляли Бога словами, делами, мыслями, сердцем, ведь это так естественно, когда по-настоящему любишь. Любящий человек не переставая рассказывает об объекте своей любви всем, кто попадается на пути, делится воспоминаниями, говорит о прекрасном образе и чертах. Так же поступали и святые».

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду.