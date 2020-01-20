Епископ Виктор рассказал о позиции УПЦ по отношению к ситуации на Востоке Украины

Миротворческая позиция Украинской Православной Церкви по отношению к ситуации на Востоке Украины остается неизменной на протяжении пяти лет. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях, епископ Виктор (Коцаба).

Об этом сообщается на официальном сайте Киевской митрополии.

«Позиция УПЦ монолитна и неизменна на протяжении 5 лет. Украинская Православная Церковь твердо стоит на миротворческих позициях, о чем почти ежедневно повторяют официальные лица Церкви. Первые проблески мира открывать надежду на прекращение боевых действий на Востоке нашей Родины. Появление хотя бы хрупкого мира — это начало выхода из глубокого кризиса, постигшего всех нас. Утверждение мира — это единственная основа, на которой возможно выстроить светлое будущее нашей Украины и ее народа», — отметил архиерей.

Епископ Виктор рассказал, что Представительство Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях информирует международную общественность о позиции Церкви.

«Мы стараемся своевременно ретранслировать официальные заявления и обращения Предстоятеля и Священного Синода УПЦ на международном уровне, а именно в соответствующие органы международного правозащитного механизма и уполномоченных лиц, мандат деятельности которых включает вопросы нарушений прав человека. Такие документы отражают официальную позицию нашей Церкви, поэтому они имеют первостепенное значение при рассмотрении „украинской проблематики“», — рассказал владыка Виктор.

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ Виктор (Коцаба) рассказал о поддержке УПЦ на международном уровне.