Зеленский рассказал израильскому изданию о своих отношениях с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью израильскому изданию The Times of Israel. Как выяснили журналисты «Фразы», оно было записано в прошлую субботу, 18 января, в Офисе главы государства в Киеве и вышло на английском языке.

Среди прочего, Владимир Зеленский поведал о своих отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

В частности, он сказал: «С президентом Российской Федерации сегодня начался наш диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям».

Глава государства напомнил: «Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться в нормандском формате. После этого произошел второй обмен заключенными, самый большой такой обмен».

Владимир Зеленский рассказал: «Он не говорил мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина это независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове».

Как писала «Фраза», Зеленский поручил силовикам разобраться с прослушиванием Гончарука.

Ранее Зеленский похвастался подарком из прифронтового Нью-Йорка.