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Главные новости за 18-19 января 2020 года

Главные новости за 18-19 января 2020 года

В Борисполе почтили память украинцев, погибших при крушении «Боинга» под Тегераном. В Международном аэропорту «Борисполь» состоялась церемония чествования памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Исламской Республике Иран. На мероприятии присутствовали глава государства Владимир Зеленский, спикер парламента Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке решили не помогать налоговикам «кошмарить» физлиц-предпринимателей. Национальный банк Украины отменил постановление № 162 от 27 декабря 2019, определяющее порядок использования текущих счетов физическими лицами-предпринимателями, а также физическими лицами, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил председатель регулятора Яков Смолий.

Зеленский похвастался подарком из прифронтового Нью-Йорка. Президент Украины Владимир Зеленский получил сладкий подарок из прифронтового поселка Новгородское (б. Нью-Йорк) Донецкой области. Об этом глава государства сообщил в своем Instagram.

На Михайловской площади радикалы попытались силой разогнать митинг антифашистов. На Михайловской площади в Киеве произошли массовые беспорядки. Там на участников акции памяти российского адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой напали представители праворадикальных организаций.

На родине Зеленского прямо на похоронах убили двух человек. В Центрально-Городском районе Кривого Рога произошло резонансное ЧП. Там во дворе частного дома, расположенного на улице Ингулецкой жестоко убили двух человек.

В Великобритании официально поглумились над государственной символикой Украины. Полиция Соединенного Королевства приравняла к символам террористов и экстремистов государственный герб Украины ‒ Трезубец. Об этом в своем Twitter сообщило посольство Украины в Великобритании.

Американские «силы добра» не хотят убираться из Ирака. Соединенные Штаты Америки не планируют выполнять требование парламента и правительства Ирака о выводе военного контингента НАТО с территории страны. Об этом заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.

В Мексике попали в засаду и погибли сразу десять музыкантов. В мексиканском штате Герреро произошло резонансное ЧП. Там в районе Чилапа-де-Альварес полицейские обнаружили грузовик с десятью обгоревшими телами.

Тэги: Киев, Борисполь, общество, Нью-Йорк, самолет, Тризуб, Великобритания, Иран, мир, церемония, Мексика, Ирак, Кривой Рог, аэропорт «Борисполь», подарок, траур, антифашисты, МАУ, Владимир Зеленский, новости Украины

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