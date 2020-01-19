В Великобритании официально поглумились над государственной символикой Украины

Полиция Соединенного Королевства приравняла к символам террористов и экстремистов государственный герб Украины ‒ Трезубец. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в своем Twitter сообщило посольство Украины в Великобритании.

По данным дипломатов, документ, в котором перечисляется экстремистская символика, был разослан медицинским работникам и преподавателям.

«Размещение Трезубца, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму... является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить Трезубец из Руководства с официальными извинениями», ‒ говорится в сообщении посольства.

Как писала «Фраза», Собчак выступила на эфире у российского пропагандиста с желто-синим браслетом на руке и «бандеровским флагом» за спиной.

Также сообщалось, что в Харькове молния поразила флаг Украины, а в США Евромайдан сравнили с восстанием диких животных.