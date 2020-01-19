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В Киеве истек кровью и умер ветеран АТО

В Киеве истек кровью и умер ветеран АТО

В воскресенье ночью, 19 января, в Пуще-Водице (Оболонский район Киева) произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Николая Юнкерова от кровопотери скончался ветеран войны на Донбассе.

Как передает «Информатор», потерпевший потерял сознание на пороге кафе, куда он прибежал просить помощи. По словам свидителей, одежда на мужчине была вся в крови, а сам он успел только сказать, что на него напали.

Сообщается, что подоспевшим врачам «скорой помощи» оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего ‒ в районе сонной артерии на шее у него обнаружили колотую рану.

В свою очередь, правоохранители изъяли с места происшествия нож, который лежал рядом с мужчиной. Также в его кармане нашли удостоверение участника АТО ‒ выяснилось, что погибшему было всего 32 года.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту гибели человека открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяный ветеран АТО напал с ножом на людей.

Также сообщалось, что в Киеве на ступеньках путепровода погиб ветеран АТО.

Тэги: Киев, убийство, общество, нож, происшествие, расследование, столица, кровь, ножевые ранения, криминал, Пуща-Водица, ветеран АТО, новости Украины

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