На родине Зеленского прямо на похоронах убили двух человек

В субботу, 18 января, в Центрально-Городском районе произошло крупное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там во дворе частного дома, расположенного на улице Ингулецкой зарезали двух человек.

Как передает пресс-служба областной полиции, погибшими оказались 77-летний мужчина и 46-летняя женщина.

По предварительным данным, многочисленные ножевые ранения им нанес 44-летний местный житель, которого подоспевшие копы задержали прямо на месте преступления.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства трагедии. За совершение двойного убийства злоумышленнику грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

В свою очередь, издание «Первый городской» сообщает, что в тот роковой в день во дворе дома, где живет подозреваемый, проходила церемония прощания с его родственником, на которую и пришли будущие жертвы.

По данным СМИ, погибшие были дядей и сестрой злоумышленника, а сам он является психически неуравновешенным ‒ в частности, в 2018 году бросался с топором и серпом на медиков, полицейских и родственников.

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