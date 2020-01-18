В киевском метро напали на полицейского

В пятницу вечером, 17 января, на станции столичного метрополитена «Контрактовая площадь» произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там неадекватный дебошир напал на полицейского.

Как передает пресс-служба полиции Киева, старший сержант полиции в вестибюле станции обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения и стал объяснять им, что в таком состтоянии пользоваться услугами «подземки» запрещено.

Сообщается, что слова полицейского привели мужчин в ярость: они начали выражаться нецензурной бранью, после чего один из них внезапно ударил копа кулаком в лицо.

В свою очередь, правоохранитель применил спецсредства и задержал дебешира ‒ им оказался 44-летний местный житель.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За нападение на полицейского хулигану грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Как писала «Фраза», под Киевом дебошир воткнул полицейскому отвертку в лицо.

Также сообщалось, что под Киевом селянин напал с ножом на полицейского.