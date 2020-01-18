Американские «силы добра» не хотят убираться из Ирака

Соединенные Штаты Америки не планируют выполнять требование парламента и правительства Ирака о выводе военного контингента НАТО с территории страны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.

Как передает «Интерфакс», в Пентагоне не получали от руководства страны каких-либо указаний относительно вывода войск.

«Наша надежда и наша цель сейчас состоит в том, чтобы американские силы безопасности оставались в регионе, чтобы оказывать помощь в обеспечении безопасности и превращении Ирака в процветающую страну», ‒ отметил Хоффман, добавив, что «очевидным» является тот факт, что американские войска в Ираке ‒ это «силы добра», а их присутствие в Ираке «позволяет НАТО также принимать участие в выполнении миссии по борьбе с ИГ».

Как писала «Фраза», 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после американского удара по аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий иранского подразделения «эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.