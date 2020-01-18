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В Нацбанке решили не помогать налоговикам «кошмарить» физлиц-предпринимателей

В Нацбанке решили не помогать налоговикам «кошмарить» физлиц-предпринимателей

Национальный банк Украины отменил постановление № 162 от 27 декабря 2019, определяющее порядок использования текущих счетов физическими лицами-предпринимателями, а также физическими лицами, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом 16 января на пресс-брифинге 16 января сообщал председатель регулятора Яков Смолий.

Как передает «Страна», указанное постановление предоставляло ФОПам право использовать текущие счета в личных целях только после уплаты всех налогов и сборов.

По словам Смолия, прислушавшись к мнению банков и их клиентов, НБУ решил отменить эту норму «чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей».

«Мы приостанавливаем эту норму, потому что это касается практически налоговой службы... И я надеюсь, что мы с налоговой ближайшее время выясним, как правильно донести этот месседж рынку, чтобы не было подобных спекуляций». ‒ рассказал председатель Нацбанка.

Как писала «Фраза», Нацбанк решил выпустить монету, посвященную... копанию картошки.

Ранее в НБУ рассказали, когда введут в оборот монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Тэги: Национальный банк Украины, общество, экономика, предприниматели, постановление, предпринимательство, отмена, налоговая политика, экономика Украины, банковский счет, Яков Смолий, новости Украины, НБУ

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