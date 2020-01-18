В Мексике попали в засаду и погибли сразу десять музыкантов

В мексиканском штате Герреро произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в районе Чилапа-де-Альварес полицейские обнаружили грузовик с десятью обгоревшими телами.

Как передает ТАСС, жертвами неизвестных злоумышленников стали представители коренного населения страны, которые входили в состав местного музыкального коллектива Sensation.

По предварительным данным, музыканты попали в засаду, возвращаясь домой из городка Тлайельпан, где они выступали.

Расследованием чудовищного преступления уже занялась прокуратура штата. Сведений о возможных мотивах убийц пока нет.

Как писала «Фраза», в Мексике сожгли бар с десятками людей внутри.

Также сообщалось, что в Мексике прямо из автобуса похитили два десятка пассажиров.