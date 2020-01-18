Стивен Кинг подвергся критике, озвучив свой критерий оценки претендентов на «Оскар»

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг подвергся критике, прокомментировав шумиху вокруг девиза Oscars so white («Оскар» для белых мужчин). Как выяснили журналисты «Фразы», адептам «разнообразия» не понравилось, что мастер пера предлагает оценивать претендентов на кинопремию исключительно с позиции качества.

Как передает «РЕН-ТВ», Кинг, а частности, отметил, что «самое важное, что можно сделать художникам и творческим людям, ‒ это убедиться, что у всех претендентов одинаковые шансы на победу и всем предоставлены равные возможности».

«Для меня вопрос расового и полового разнообразия, когда речь идет об искусстве, попросту не стоит. Только качество. Мне кажется, что поступать иначе было бы неправильно», ‒ добавил писатель.

Отмечается, что такая позиция Стивена Кинга не понравилась людям, не согласных с тем, что в шорт-лист номинантов включили исключительно мужчин в номинации для режиссеров и практически одних белых ‒ в группу претендентов-актеров.

«При всем огромном уважении, я полагаю, что это немного несправедливо. Когда фильмы, созданные цветными, постоянно игнорируются учреждениями, где преобладают белые, это говорит о скрытом предубеждении ‒ и качество тут ни при чем», ‒ написала на странице писателя в Twitter Морган Джеркинс.

«Сэр, при всем уважении, вы не можете этого утверждать, потому что вы ‒ белый. У вас было больше преимуществ и возможностей, чем у цветного. А они во многих отношениях несправедливо ограничены только из-за цвета кожи», ‒ пишет пользователь Дэвид Вайсман.

«При всем уважении, но боюсь, что по заслугам всем будет воздаваться только тогда, когда все будут играть по правилам», ‒ заметила некая Лора Липпман.

Как известно, 92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля. Согласно новому формату, мероприятие пройдет без ведущего. На звание лучшего фильма претендуют такие картины, как «Джокер», «Маленькие женщины», «Ирландец», «Форд против Феррари», «Кролик Джоджо», «Брачная история», «1917», «Однажды в... Голливуде» и «Паразиты».

Как писала «Фраза», писатель Стивен Кинг назвал Чернобыль «российским».

Ранее Стивен Кинг назвал Трампа «фейковым президентом».