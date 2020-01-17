В Тернополе прямо на улице нашли умирающую от яда негритянку

На улице Троллейбусной в Тернополе произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там случайный прохожий «наткнулся» на лежащую без сознания темнокожую девушку.

Как передает пресс-служба областной полиции, негритянку в состоянии клинической смерти оперативно доставили в больницу, где она и скончалась, несмотря на все усилия врачей.

Как установили правоохранители, погибшая 1995 г.р. училась в одном из местных вузов и в день трагедии жаловалась подругам на проблемы в учебном процессе.

Сообщается, что в квартире, где она проживала, полицейские нашли предсмертную записку.

По предварительным данным, девушка скончалась в результате употребления неизвестного неизвестного ядовитого вещества. Точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам. По факту гибели иностранной студентки открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза»,

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