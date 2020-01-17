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Главные новости за 17 января 2020 года

Главные новости за 17 января 2020 года

Гончарук написал заявление об отставке. И зачем-то подал его президенту. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Зеленский поручил силовикам разобраться с прослушиванием Гончарука. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров с участием премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В Харькове банда малолеток громила машины. В Харькове орудует банда малолеток. Подростки громили автомобили.

Рэпер Эминем выпустил скандальный клип о террористе из Лас-Вегаса. Известный американский рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) выпустил новый альбом Music to be murdered by. 47-летний артист включил в него двадцать композиций.

Загадочный китайский вирус убил еще одного человека. В китайском городе Ухань (провинция Хубей) от загадочного коронавируса умер уже второй человек. Об этом сообщают местные медики.

В чикагской парикмахерской расстреляли темнокожих детей. В американском Чикаго произошло ЧП. Тут двое неизвестных напали на одну из местных парикмахерских, которая находилась в «черном» районе.

Тэги: общество, мир, политика, Владимир Зеленский, новости Украины, Алексей Гончарук

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