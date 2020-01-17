«Слабак»: в соцсетях активно обсуждают «отставку» Гончарука

Пользователи социальных сетей активно обсуждают заявление об отставке, которое премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил президенту Владимиру Зеленскому. Как выяснили журналисты «Фразы», люди удивляются тому, как это было сделано, а также привычно шутят, рассуждая о том, кто мог бы прийти на смену премьеру в случае его отставки.

Напомним, что по закону премьер-министр должен обращаться с вопросом о своей отставке в Верховную Раду.

Как сообщала «Фраза», 17 января 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту заявление об отставке. В Офисе главы государства подтвердили его получение. В то же время в соответствии со ст. 15 Закона «О Кабинете министров», глава правительства заявляет об отставке Верховной Раде.