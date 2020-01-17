В ближайшее время Верховная Рада уже точно не сможет уволить правительство Гончарука

Председатель Верховной Рады Украины IX созыва закрыл последнее пленарное заседание второй сессии. Как выяснили журналисты «Фразы», в следующий раз народные депутаты вернутся в сессионный зал 4 февраля.

Как сообщает «Украинская правда», следующую неделю народные депутаты будут работать с избирателями. 24 января вторая сессия завершит свою работу.

Следующая сессия начнется в 10 часов утра 4 февраля и продлится до 17 июля.

Отметим, что таким образом правительство Алексея Гончарука не может быть отправлено в отставку в ближайшие недели, так как в соответствии со ст. 15 Закона «О Кабинете министров» премьер-министр считается освобожденным от должности только со дня принятия соответствующего решения на пленарном заседании парламента. Вместе с ним в отставку уходит и все правительство.

Как сообщала «Фраза», 17 января 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту заявление об отставке. В Офисе главы государства подтвердили его получение. В то же время в соответствии со ст. 15 Закона «О Кабинете министров», глава правительства заявляет об отставке Верховной Раде.