Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Высшие чиновники США требуют у игуменов монастырей присоединения к Варфоломею — Сербский епископ

Высшие чиновники США требуют у игуменов монастырей присоединения к Варфоломею — Сербский епископ

Высшие чиновники США требуют у игуменов древних монастырей присоединения к Константинопольскому Патриархату Варфоломею. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал иерарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней.

Об этом он рассказал в интервью сербской газете «Печат», перевод которого опубликован на сайте patriarchia.ru.

«За прошедшее время лишь раскрывалось то, что мы предполагали или о чем догадывались, поскольку действующие лица больше не чувствуют необходимости что-либо скрывать: в публичном режиме, под вспышки фотокамер, документирующих события, высшие чиновники американской администрации посещают православных Первоиерархов и архиереев, встречаются с игуменами древних монастырей и открыто требуют от них присоединиться к Константинопольскому Патриархату в его очевидных нарушениях устройства и канонического порядка Православной Церкви», — сказал епископ Ириней.

Сербский архиерей отметил, что эти требования на данный момент имеют определенный успех.

«Александрийский Патриархат и Элладская Церковь признали ложную Церковь Украины (ПЦУ, — ред.). К сожалению, не исключено, что к ним присоединится еще какая-нибудь Поместная Церковь. Фанарским архиереям и этого мало, и потому на территории Православной Церкви Чешских земель и Словакии они, вроде, основали некую организацию граждан, настоящей целью которой может стать в ближайшее время учреждение параллельной иерархии. Значит, Киев — не конечный пункт, а лишь промежуточная остановка. То обстоятельство, что они создают параллельную иерархию на исторических территориях автокефальных Церквей, означает, что даже вся православная диаспора не является их конечной целью. Чего они намерены добиться в итоге, думаю, они и сами пока не знают», — подчеркнул владыка.

Архиерей Сербской Церкви отметил, что «высокие государственные эмиссары, по большей части американцы, стали намного чаще посещать Фанар и Киев, а с недавних пор и Афины, Александрию и другие православные церковные центры».

Епископ Ириней напомнил, что в истории, как и сейчас, были случаи, когда «отдельные лица или группы в какой-либо из Поместных Церквей ошибаются, отдавая предпочтение интересам партийной или, чаще, государственной политики над интересами Церкви, имея или не имея при этом иллюзий о совпадении этих интересов».

Владыка подчеркнул, что впервые в истории угрозу для Православия предоставляет Вселенский Патриархат.

«Такое, чтобы одна из Поместных Церквей, хоть и являющаяся первой по чести и рангу, украшающая себя названиями Вселенского Патриархата или даже Матери всех Церквей, представляла угрозу для организма какой-то из Поместных Церквей, Матерью которых она себя считает, — это действительно явление небывалое в христианской истории», — сказал епископ Ириней.

Он рассказал, что Церковь пережила много испытаний, но сейчас нельзя сказать, что «испытания тех лет не были значительными или что они были слабее тех, которые мы переживаем сегодня».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Белграде Сербский Патриарх возглавил массовый молебен о православных в Черногории.

Тэги: США, общество, православие, новости православия, Сербская Церковь

Комментарии

Статьи

17.01.20 10:03

Из соросятника послышалось хрюканье и полились фекалии

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
16.01.20 08:38

Как понимать отставку правительства Медведева

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Что ожидает пенсионеров в 2020 году: кому, когда и на сколько повысят пенсии
17.01.20 13:20

Что ожидает пенсионеров в 2020 году: кому, когда и на сколько повысят пенсии

Автор: «НВ Бизнес»

Выбор редакции
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Министры таки пришли в Верховную Раду, но о самом интересном так и не рассказали

Министры таки пришли в Верховную Раду, но о самом интересном так и не рассказали
17.01.20 12:51
1229
Последние новости
17.01.20 16:39

Ученые доказали, что богачи живут без болей намного дольше бедняков
17.01.20 16:17

«Слабак»: в соцсетях активно обсуждают «отставку» Гончарука
17.01.20 15:47

В ближайшее время Верховная Рада уже точно не сможет уволить правительство Гончарука
17.01.20 15:19

В Запорожской области подростки изнасиловали бабушку
17.01.20 15:14

Высшие чиновники США требуют у игуменов монастырей присоединения к Варфоломею — Сербский епископ
17.01.20 14:39

Зеленский поручил силовикам разобраться с прослушиванием Гончарука
17.01.20 14:26

Рэпер Эминем выпустил скандальный клип о террористе из Лас-Вегаса
Фото и Видео
Рэпер Эминем выпустил скандальный клип о террористе из Лас-Вегаса
Рэпер Эминем выпустил скандальный клип о террористе из Лас-Вегаса
Рэпер Эминем выпустил скандальный клип о террористе из Лас-Вегаса
Рэпер Эминем выпустил скандальный клип о террористе из Лас-Вегаса
«Президент его помилует»: журналисты сфотографировали переписку «слуг народа» об отставке Гончарука
«Президент его помилует»: журналисты сфотографировали переписку «слуг народа» об отставке Гончарука
В Харькове банда малолеток громила машины
В Харькове банда малолеток громила машины
Министры таки пришли в Верховную Раду, но о самом интересном так и не рассказали
Министры таки пришли в Верховную Раду, но о самом интересном так и не рассказали
Пожар в Киеве: заживо угорел пенсионер
Пожар в Киеве: заживо угорел пенсионер
В чикагской парикмахерской расстреляли темнокожих детей
В чикагской парикмахерской расстреляли темнокожих детей
В одной из больниц Киева маленького мальчика придавило дверью: появилось видео
В одной из больниц Киева маленького мальчика придавило дверью: появилось видео
В Харькове киллер прямо на улице застрелил «непростого» мужчину
В Харькове киллер прямо на улице застрелил «непростого» мужчину
В США гигантская волна «смыла» людей с парковки
В США гигантская волна «смыла» людей с парковки
На Тернопольщине 20 января активисты ПЦУ угрожают выгнать священника УПЦ с детьми из дома
На Тернопольщине 20 января активисты ПЦУ угрожают выгнать священника УПЦ с детьми из дома
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.