Зеленский поручил силовикам разобраться с прослушиванием Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров с участием премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В частности, как сообщается, во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны он дал им 2 недели на то, чтобы выяснить, «кто это сделал, и с этим разобраться».

При этом он отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Зеленский также потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации. «Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности», — заключил Зеленский.

Как сообщала «Фраза», 17 января 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту заявление об отставке. В Офисе главы государства подтвердили его получение. В то же время в соответствии со ст. 15 Закона «О Кабинете министров», глава правительства заявляет об отставке Верховной Раде.

Напомним, 15 января 2019 года на канале «Как обмануть президента» в YouYube появилась аудиозапись якобы совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по поводу курса гривны, где он позволил себе озвучить неоднозначные заявления в адрес президента Владимира Зеленского. Премьер, в частности, якобы заявил, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».

Впоследствии заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что не принимала участие в совещании и не знает, когда и где оно проходило.

А сам Гончарук назвал происшедшее «целенаправленной кампанией» против главы государства и правительства.

16 января народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что эти записи склеены из различных фраз и намекнул, что за этим может стоять так называемая «группа Коломойского» под руководством Александра Дубинского.