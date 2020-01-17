Советник премьера Голик: Укравтодор сможет привлечь 20 млрд грн гарантированных Кабмином кредитов

Советник премьер-министра Юрий Голик сообщает, что Верховная Рада Украины приняла законы № 2660 и № 2661, согласно которым «Укравтодору» дается право привлечь 20 млрд грн на ремонт дорог под гарантии правительства в дополнение к существующему Дорожному фонду.

«Я уже писал об утверждении Кабинетом Министров перечня дорог для ремонта в этом году на общую сумму 32 млрд грн в рамках Дорожного фонда и отметил, что это только первый „транш“ на приведение дорог в порядок. И Верховная Рада проголосовала нужные законопроекты, которые позволят привлечь дополнительные средства. Но и это еще не всё. Будут хорошие новости еще», — отметил он.

Согласно принятым законам, в Госбюджет на 2020 год будут внесены соответствующие поправки, открывающими возможность Укравтодору привлекать средства.

Как сообщалось ранее, Кабмин утвердил стратегию ремонта дорог в 2020 году. Согласно этому документу, в течение этого года по всей стране будут отремонтированы не менее 4 тысяч километров дорог.