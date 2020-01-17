Заявление Гончарука об отставке серьезно повлияло на работу Верховной Рады

В связи с заявлением премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил запланированный на 17 января час вопросов к правительству. Как выяснили журналисты «Фразы», исключение было сделано только для министра иностранных дел Вадима Пристайко.

«По поводу часа вопросов к правительству, вы все знаете о том, что премьер-министр Украины написал обращение к президенту и сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет», — цитирует Разумкова «Новое время».

При этом некоторые депутаты встретили новость об отмене часа вопросов к правительству с возмущением.

В частности, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу фракции «Батькивщина» Сергея Соболева, депутаты не намерены отказаться от часа вопросов. «Немедленно будет приглашено правительство на заседание, не имеют права они нарушать регламент, если это час вопросов правительства, то это час вопросов к правительству», — сказал Соболев в кулуарах Рады, подчеркнув, что доклад одного лишь министра иностранных дел их не устраивает.

Как сообщала «Фраза», 17 января 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту заявление об отставке. В Офисе главы государства подтвердили его получение. В то же время в соответствии со ст. 15 Закона «О Кабинете министров», глава правительства заявляет об отставке Верховной Раде.

Напомним, 15 января 2019 года на канале «Как обмануть президента» в YouYube появилась аудиозапись якобы совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по поводу курса гривны, где он позволил себе озвучить неоднозначные заявления в адрес президента Владимира Зеленского. Премьер, в частности, якобы заявил, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».

Впоследствии заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что не принимала участие в совещании и не знает, когда и где оно проходило.

А сам Гончарук назвал происшедшее «целенаправленной кампанией» против главы государства и правительства.

16 января народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что эти записи склеены из различных фраз и намекнул, что за этим может стоять так называемая «группа Коломойского» под руководством Александра Дубинского.