В Запорожской области подростки изнасиловали бабушку

Жуткий случай произошел в Каменке-Днепровской Запорожской области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут малолетки изнасиловали пенсионерку.

О ЧП передает местная полиция.

Об инциденте стало известно накануне, 16 ноября. Пострадавшая 1950 года рождения заявила, что на нее напала банда подростков в возрасте 14-18 лет, которые ее изнасиловали.

Нападение, по ее словам, произошло накануне ночь.

Старушка поведала, что «около двух часов ночи в дверь дома потерпевшей постучали неизвестные», а когда она открыла дверь, к ней ворвались малолетки, которые, «угрожая физической расправой, вступили с ней в половой контакт естественным и неестественным путем».

Полиция сообщает, что двух малолетних отморозков задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в отношении других решается вопрос об избрании меры пресечения. Уже открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.152 (Изнасилование) УК Украины.

Как писала «Фраза», на Харьковщине изнасиловали девочку-подростка.

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