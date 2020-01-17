Метро на Виноградарь в Киеве: строители признали, что сорвали все сроки

Открытие двух станций метро на Виноградаре в Киеве откладывается. Как выяснили журналисты «Фразы», строительство на Сырецко-Печерской продолжается.
Как пишет «Информатор», основываясь на заявлениях генподрядчика проекта метро, «сроки строительства существенно сорваны».
Издание напоминает, что открытие станций планировали на конец 2021 года.
Однако сообщается: «Если верить данным главного инженера строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкина, то к ней нужно прибавить около года».
Сам же специалист поведал: «На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика».
Как писала «Фраза», в Сети появились фото из первого туннеля метро на Виноградарь.
Ранее киевлянам объяснили, почему с запуском метро на Виноградарь придется повременить.