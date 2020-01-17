Эксперт, работавший на месте крушения «Боинга», утверждает, что Иран препятствовал расследованию

Иран препятствовал расследованию крушения украинского самолета над Тегераном. Как выяснили журналисты «Фразы», власти страны предоставили полноценный доступ к обломка лайнера нашим специалистам лишь 10 января.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, который присутствовал на месте событий, в этот день экспертов сопроводили к ангару, в котором, как предполагалось, находятся останки разбившегося самолета.

«Оказалось, это просто куча бульдозером собранных обломков самолета, на которых ничего не было видно, ничего непонятно, но иранцы работают только до четырех часов по местному времени, поэтому мы были ограничены временем», — рассказал специалист.

Именно тогда, по его словам, были выявлены признаки ракетного удара и следы разрушительных элементов на личных вещах пассажиров, после чего представители иранских властей накрыли обломки пленкой и запретили снимать их на мобильные телефоны.

Как сообщала «Фраза», утром 11 января 2020 года руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит иранской ракетой.