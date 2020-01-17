Гончарук написал заявление об отставке. И зачем-то подал его президенту

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту заявление об отставке. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — написал министр, перечислив свои достижения на должности.

При этом он подчеркнул, что глава государства, как человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие, «имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды».

Между тем, Офис президента на официальной странице в Facebook подтвердил, что глава государства получил заявление Гончарука. «О результатах рассмотрения Офис президента сообщит отдельно», — говорится в сообщении.

Отметим, что в соответствии со ст. 15 Закона «О Кабинете министров», глава правительства заявляет об отставке Верховной Раде и считается освобожденным от должности со дня принятия соответствующего решения на пленарном заседании парламента.

Как сообщала «Фраза», 15 января 2019 года на канале «Как обмануть президента» в YouYube появилась аудиозапись якобы совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по поводу курса гривны, где он позволил себе озвучить неоднозначные заявления в адрес президента Владимира Зеленского. Премьер, в частности, якобы заявил, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».

Впоследствии заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что не принимала участие в совещании и не знает, когда и где оно проходило.

А сам Гончарук назвал происшедшее «целенаправленной кампанией» против главы государства и правительства.

16 января народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что эти записи склеены из различных фраз и намекнул, что за этим может стоять так называемая «группа Коломойского» под руководством Александра Дубинского.