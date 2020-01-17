Продюсеры бондианы официально признали, что женщина никогда не станет Бондом

Создатели серии фильмов про Джеймса Бонда официально исключили возможность того, что роль супершпиона может исполнить женщина. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом режиссер и продюсер Барбара Брокколи и Майкл Уилсон заявили в интервью Variety.

В частности, создатели сообщили, что следующий Бонд может быть с любым цветом кожи, но он точно не будет женщиной. По мнению Брокколи, вместо того, чтобы отдавать сильным женщинам роль мужского героя, уместнее создавать для них новых персонажей. «Я не считаю интересным брать мужского персонажа и отдавать играть эту роль женщине. Я думаю, что женщины гораздо интереснее этого», — заявила режиссер.

Как сообщала «Фраза», летом 2019 года стало известно, что роль агента 007 в 25-м фильме бондианы сыграет чернокожая британская актриса Лашана Линч. Согласно сюжету новой части шпионской саги, после того как Джеймс Бонд временно прервал службу для того, чтобы отдохнуть, MI6 присвоила номер 007 новому оперативнику, женщине. В результате бывшему и новому агентам суждено встретиться. Самого же Бонда, как и во всех предыдущих фильмах, начиная с 2006 года, сыграет Дэниел Крейг. Это станет его последней работой во франшизе.

В качестве преемников Крейга букмекеры называют англичанина Тома Хиддлстона, а также шотландца Сэма Хьюэна.