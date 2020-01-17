Загадочный китайский вирус убил еще одного человека

В китайском городе Ухань (провинция Хубей) от загадочного коронавируса умер уже второй человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные медики.

Напомним, что первый летальный случай был зафиксирован еще 11 января, а сама эпидемия началась в конце прошлого года.

Второй умерший – 69-летний мужчина. Он заболел 31 декабря, а скончался 15 января.

Всего в городе официально зарегистрирован 41 случай заражения новым типом коронавируса.

Отмечается, что двенадцать человек уже выписаны из больницы, зато еще пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Власти города говорят, что с больными контактировали 763 человека. 644 человека уже прошли проверку, а 119 людей находятся под контролем врачей.

Сообщается, что многие больные были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов.

Как писала «Фраза», неопознанный китайский вирус вызвал панику планетарного масштаба.