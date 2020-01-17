В Китае рекордно выросла численность населения

Численность населения Китая продолжает стремительно расти. Как выяснили журналисты «Фразы», данные на конец прошлого года приводят в Государственном бюро статистики страны.

Известно, что лишь за 2019 год население Китая увеличилось на 4,67 миллиона человек. Всего в стране появились 14,65 миллиона новорожденных, а коэффициент рождаемости достиг 10,48 на тысячу человек.

Также сообщается, что за год в Китае умерли 9,98 миллиона человек, а коэффициент смертности достиг 7,14 на тысячу.

Естественный прирост населения в стране сохраняется на уровне 3,34 на тысячу человек.

Число жителей Китая, не учитывая специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня, составляет 1 миллиард 400 миллионов 50 тысяч человек. Мужчин из них 715,27 миллиона человек, а женщин – 684,78 миллиона человек.

Как писала «Фраза», китаец частично ослеп, играя на смартфоне.

Ранее китайцы скрестили свиней и обезьян.