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Ученые выяснили о кошках кое-что ужасающее (18+)

Ученые выяснили о кошках кое-что ужасающее (18+)

Американские ученые подтвердили, что кошки способны питаться человеческой плотью. Как выяснили журналисты «Фразы», наблюдения над поведением «пушистиков» проводились на исследовательской «ферме трупов» в штате Колорадо, где человеческие тела разлагаются в естественных условиях.

Как пишет «Газета.ru», саму «ферму» окружает трехметровый забор с колючей проволокой, однако это не помешало двум бродячим кошкам ‒ черной и полосатой ‒ пробраться на запретную территорию и начать... питаться человечиной.

Сообщается, что одно животное выбрало в качестве «жертвы» тело 70-летнего мужчины, а другое ‒ 79-летней женщины.

Как показали наблюдения, животные ели одно и то же тело более месяца, постоянно возвращаясь к нему, хотя в природе у них были другие источники питания, а непосредственно на территории лаборатории находились и другие трупы ‒ всего около 50-ти.

В итоге обе кошки обглодали эти два тела до костей.

Как писала «Фраза», ученые узнали содержимое древней египетской мумии кошки.

Ранее сообщалось, что самая известная кошка в мире ‒ умерла.

Тэги: США, общество, исследования, мир, исследователи, наука, Колорадо, кошки

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