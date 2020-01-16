В Минобороны объяснили паникерам, почему никакого снижения призывного возраста до 18 лет ‒ не было

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил встревоженной общественности, почему президент Владимир Зеленский вовсе не снижал своим указом призывной возраст. Как выяснили журналисты «Фразы», возраст призыва на военную службу законом всегда был установлен с 18 лет и никогда не менялся.

Как передает «Корреспондент», министр отметил, что на весенний призыв в апреле этого года не будут привлекать 18-ти и 19-летних юношей, исключая тех случаев, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ.

«Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждением этому служат обращения, которые мы получаем», ‒ заявил глава ведомства, подчеркнув, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет.

«Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет», ‒ резюмировал Загороднюк.

Как писала «Фраза», президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов в 2020 году.

Документом, в частности, предписывается «призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу».

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в Украине могут вообще отменить военный призыв. При этом он не стал указывать сроки.