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Киевлянам объяснили, почему с запуском метро на Виноградарь придется повременить

Киевлянам объяснили, почему с запуском метро на Виноградарь придется повременить

В ПАО «Киевметрострой» признали, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена ‒ откладываются. Как выяснили журналисты «Фразы», грустную новость для жителей многострадального Виноградаря сообщил глава набсовета компании Олег Токарев.

Как передает «Интерфакс», по словам Токарева, предварительно, запуск метро переносится на один год (т. е. должен состояться в 2022 году ‒ ред.).

В свою очередь, главный инженер строительства Евгений Шатайкин отметил, что «на сегодняшний день отставание от графика составляет не менее семи-восьми месяцев».

«С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика...», ‒ добавил главный инженер.

Как писала «Фраза», в Сети появились фото из первого туннеля метро на Виноградарь.

Также сообщалось, что ради метро на Виноградарь строители уничтожили десятки деревьев в парке госзначения.

Тэги: Киев, общество, метрополитен, метро, транспорт, столица, Киевский метрополитен, строительство, новости Украины

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