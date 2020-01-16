Главные новости за 16 января 2020 года

В Кабмине признались, что в процессе приватизации закроют больше предприятий, чем продадут. В результате приватизации правительство намерено продать 1006 государственных предприятий и еще около 1300 — ликвидированы. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Павел Кухта. «Когда я сюда пришел, то первое, что мы сделали — все списки предприятий свели в один. Разделили их на те, что идут на приватизацию, те, которые по мнению Минэкономики нужно ликвидировать, и на те, которые остаются в госсобственности», — рассказал чиновник, подчеркнув, что точное количество госпредприятий на тот момент никто не знал.

Не служивший ни дня Зеленский вернул всеобщий воинский призыв с 18 лет. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов в 2020 году. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства. Документом, в частности, предписывается «призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу».

Рада проголосовала за закрытие всех русских школ. В четверг, 16 января, Верховная Рада проголосовала за ликвидацию в Украине всех русских школ. Парламентарии во втором чтении и в целом приняли законопроект № 0901 «О среднем образовании». Документ поддержали 327 народных депутатов. Воздержались 54 человек, трое были против. Не участвовали в голосовании шестнадцать парламентариев.

Арахамия дал понять, кто стоит за информационной атакой на Гончарука. Опубликованные накануне аудиозаписи якобы общения премьер-министра Укрианы Алексея Гончарука с рядом министров, на которых он нелицеприятно отзывается о президенте Владимире Зеленском склеены из различных фраз. Об этом заявил народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. «Это просто нарезка каких фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа», — заявил Арахамия.

Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал публикацию в интернете скандальных переговоров, которые якобы проходили в Кабинете министров с его участием. Среди прочего участники записей нелестно отзывались о президенте страны Владимире Зеленском. Сам Алексей Гончарук назвал это «целенаправленной кампанией» против главы государства и правительства.

Одна из участниц скандальной прослушки опровергла свое участие в совещании, на котором «костерили» Зеленского. Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив отрицает, что принимала участие в совещании, на котором премьер-министр Алексей Гончарук якобы критиковал президента Владимира Зеленского. «На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения», — написала она, добавив, что не имеет представления, когда и где могла происходить такая встреча.

Киву подловили за просмотром неприличных фотографий прямо во время заседания Рады. Народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассматривал интимные фотографии на своем телефоне во время заседания Верховной Рады 15 января. В ролике (18+) видно, как Кива рассматривает интимные фото, после чего откладывает телефон в сторону.

Автомобиль «слуги народа» Юзика грубо нарушил правила дорожного движения в Киеве. В Киеве произошел скандал с народным депутатом от «Слуги народа» и бывшим артистом Юрием Корявченковым (Юзиком). Его автомобиль нарушил правила дорожного движения. Видео поделился исключенный из фракции парламентарий Антон Поляков. Он подошел к машине, в которой якобы был нардеп, и начал задавать вопросы, после чего та уехала.

В Херсоне нашли квартиру с разлагающимися трупами. В Херсоне на проспекте Строителей обнаружили квартиру с гниющими трупами. Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что в полицию обратился местный житель, отец которого не выходил на связь три недели. Когда полиция взломала дверь в квартиру, то нашла там трупы 61-летнего пропавшего отца и 41-летнего брата его жены.

В Днепре повесился еще совсем молодой парень (18+). В Днепре на улице Трансформаторной, 39 произошла трагедия. Тут повесился девятнадцатилетний парень. Его тело утром четверга, 16 января, нашел местный житель, который гулял с собакой.

Новым премьер-министром России стал миллионер и партнер Путина по хоккею. Государственная дума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. За него проголосовали 383 депутата, 41 — воздержался, против не высказался никто. Выступая перед депутатами, кандидат поблагодарил президента Владимира Путина за доверие, и коротко представил видение своей будущей работы во главе правительства. В частности, Мишустин пообещал проделать огромную работу: форсировать работу по реализации национальных проектов, продолжить развитие оборонно-промышленного комплекса, стимулировать технологическое развитие экономики, нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции. А также пообещал депутатам вести с парламентом тесную законотворческую работу.

Замминистра иностранных дел Ватикана впервые в истории стала женщина. Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину на руководящий пост в Государственном секретариате Ватикана. 66-летняя Франческа Ди Джованни стала заместителем секретаря Отдела по связям с государствами, который соответствует Министерству иностранных дел в других государствах. С новым назначением в Отделе по связям с государствами будут работать два заместителя секретаря: Франческа Ди Джованни и монсеньор Мирослав Ваховский, который занимается сектором двусторонней дипломатии. Таким образом, пост зам. секретаря в Госсекретариате впервые в истории занимает женщина.

В Индонезии утонули... два острова. Необычный инцидент произошел в Индонезии. Тут в провинции Южная Суматра утонули два острова. Необитаемые острова Бетет и Гундул «ушли под воду» из-за повышения уровня моря, которое вызвали изменения климата.

Ученые выбрали «идеальное» молоко. Ученые поведали, какое молоко лучше всего пить для «замедления» старение организма. Сделали это эксперты из университета Бригама Янга (США). Для этого следует употреблять маложирное коровье молоко.