В Киеве водитель загоревшегося мусоровоза не растерялся и нашел нетривиальный способ его потушить

Горящий мусоровоз приехал к спасателям в Днепровском районе Киева утром четверга, 16 января. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

В частности, как сообщается, во время движения по бул. Перова водитель грузовика заметил, что из мусорного контейнера идет дым. Он принял решение не тушить пожар самостоятельно, а обратиться за помощью к профессионалам.

В итоге пожарные 13-й государственной пожарно-спасательной части быстро погасили огонь. В результате инцидента никто не пострадал, ущерб причинен лишь мусорному контейнеру.

Причина возникновения пожара неизвестна.

Как сообщала «Фраза», 15 июля 2019 года в Киеве возле КПИ сгорел мусоровоз ГАЗ.