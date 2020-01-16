10-летняя девочка выпила водку и впала в кому на Одесчине

В Балтском районе Одесской области 10-летняя девочка случайно выпила водку и впала в алкогольную кому. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации Национальной полиции Одесской области.

В частности, как сообщается, 15 января родители ребенка праздновали дома вместе с приглашенными гостями. Когда мать вышла в другую комнату, девочка взяла стакан с водкой и выпила. Поднимаясь по лестнице на второй этаж двухъярусной кровати, она потеряла сознание и упала.

В итоге ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Балтской районной больницы и впоследствии перевели в детское отделение.

Правоохранители провели с родителями профилактическую работу и оштрафовали мать за невыполнение родительских обязанностей.

Как выяснили журналисты «Фразы», 29 сентября 2009 года на Закарпатье 14-летняя школьница оказалась в коме после отравления алкоголем.

В начале 2018 года на Закарпатье во время колядования двое подростков отравились алкоголем.