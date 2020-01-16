Новым премьер-министром России стал миллионер и партнер Путина по хоккею

Государственная дума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Как выяснили журналисты «Фразы», за него проголосовали 383 депутата, 41 — воздержался, против не высказался никто.

Как сообщает Lenta.ru, выступая перед депутатами, кандидат поблагодарил президента Владимира Путина за доверие, и коротко представил видение своей будущей работы во главе правительства. В частности, Мишустин пообещал проделать огромную работу: форсировать работу по реализации национальных проектов, продолжить развитие оборонно-промышленного комплекса, стимулировать технологическое развитие экономики, нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции. А также пообещал депутатам вести с парламентом тесную законотворческую работу.

О возможных назначениях в свое правительство он не сказал ни слова.

Как сообщает ТАСС, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это произошло впервые за всю историю назначений премьер-министров в России: «На протяжении всего времени у нас были как те, кто за и те, кто против, так и те, кто воздержался. Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто против».

При этом Володин подчеркнул, что этот результат не побил рекорд, установленный при голосовании за назначение нынешнего президента Владимира Путина на пост главы правительства в 2008 году. Тогда это решение поддержали 392 депутата.

Позже в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина. Таким образом, он стал новым премьер-министром РФ.

Мишустину 53 года. На государственной работе — с 1998 года. По данным СМИ, считается креатурой председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, а также председателя правления Сбербанка России Германа Грефа.

В 2010 году он возглавил Федеральную налоговую службу и вошел в тройку самых богатых российских чиновников с доходом в 78,6 млн рублей. В 2014 году его жена вошла в рейтинг самых богатых жен чиновников по версии Forbes с доходом в 160 млн рублей.

Любит играть в хоккей и входит в состав наблюдательного совета ХК ЦСКА. Неоднократно его видели на льду вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщала «Фраза», 15 января 2020 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства. Это произошло после послания президента Путина к Федеральному собранию, в котором он объявил о необходимости перераспределения полномочий в государстве и внесении соответствующих изменений в Конституцию

Вечером того же дня Путин внес кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу.