Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Новым премьер-министром России стал миллионер и партнер Путина по хоккею

Новым премьер-министром России стал миллионер и партнер Путина по хоккею

Государственная дума РФ одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Как выяснили журналисты «Фразы», за него проголосовали 383 депутата, 41 — воздержался, против не высказался никто.

Как сообщает Lenta.ru, выступая перед депутатами, кандидат поблагодарил президента Владимира Путина за доверие, и коротко представил видение своей будущей работы во главе правительства. В частности, Мишустин пообещал проделать огромную работу: форсировать работу по реализации национальных проектов, продолжить развитие оборонно-промышленного комплекса, стимулировать технологическое развитие экономики, нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции. А также пообещал депутатам вести с парламентом тесную законотворческую работу.

О возможных назначениях в свое правительство он не сказал ни слова.

Как сообщает ТАСС, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это произошло впервые за всю историю назначений премьер-министров в России: «На протяжении всего времени у нас были как те, кто за и те, кто против, так и те, кто воздержался. Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто против».

При этом Володин подчеркнул, что этот результат не побил рекорд, установленный при голосовании за назначение нынешнего президента Владимира Путина на пост главы правительства в 2008 году. Тогда это решение поддержали 392 депутата.

Позже в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина. Таким образом, он стал новым премьер-министром РФ.

Мишустину 53 года. На государственной работе — с 1998 года. По данным СМИ, считается креатурой председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, а также председателя правления Сбербанка России Германа Грефа.

В 2010 году он возглавил Федеральную налоговую службу и вошел в тройку самых богатых российских чиновников с доходом в 78,6 млн рублей. В 2014 году его жена вошла в рейтинг самых богатых жен чиновников по версии Forbes с доходом в 160 млн рублей.

Любит играть в хоккей и входит в состав наблюдательного совета ХК ЦСКА. Неоднократно его видели на льду вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщала «Фраза», 15 января 2020 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства. Это произошло после послания президента Путина к Федеральному собранию, в котором он объявил о необходимости перераспределения полномочий в государстве и внесении соответствующих изменений в Конституцию

Вечером того же дня Путин внес кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу.

Тэги: Владимир Путин, Россия, мир, премьер-министр, Государственная Дума Российской Федерации, назначение, Михаил Мишустин

Комментарии

Статьи

14.01.20 11:25

Штаты встали иРАКОМ в Багдадском халифате

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
16.01.20 08:38

Как понимать отставку правительства Медведева

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Одиозный мошенник Ройтман Евгений Владимирович или ахтунг на гастролях прикрывается новым премьером РФ Михаилом Мишустиным
16.01.20 15:42

Одиозный мошенник Ройтман Евгений Владимирович или ахтунг на гастролях прикрывается новым премьером РФ Михаилом Мишустиным

Автор: «Список преступлений»

Выбор редакции
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Кабмине признались, что в процессе приватизации закроют больше предприятий, чем продадут

В Кабмине признались, что в процессе приватизации закроют больше предприятий, чем продадут
16.01.20 12:53
627
Последние новости
16.01.20 16:41

В США гигантская волна «смыла» людей с парковки
16.01.20 16:31

В Киеве водитель загоревшегося мусоровоза не растерялся и нашел нетривиальный способ его потушить
16.01.20 15:51

10-летняя девочка выпила водку и впала в кому на Одесчине
16.01.20 15:48

На Тернопольщине 20 января активисты ПЦУ угрожают выгнать священника УПЦ с детьми из дома
16.01.20 15:05

В Днепре повесился еще совсем молодой парень (18+)
16.01.20 14:51

Новым премьер-министром России стал миллионер и партнер Путина по хоккею
16.01.20 14:34

В УПЦ увидели в церковном расколе Черногории аналогию с Украиной
Фото и Видео
На Тернопольщине 20 января активисты ПЦУ угрожают выгнать священника УПЦ с детьми из дома
На Тернопольщине 20 января активисты ПЦУ угрожают выгнать священника УПЦ с детьми из дома
На Тернопольщине 20 января активисты ПЦУ угрожают выгнать священника УПЦ с детьми из дома
На Тернопольщине 20 января активисты ПЦУ угрожают выгнать священника УПЦ с детьми из дома
В Днепре повесился еще совсем молодой парень (18+)
В Днепре повесился еще совсем молодой парень (18+)
Днепровский авторитет получил от ПЦУ орден и грамоту за возрождение духовности
Днепровский авторитет получил от ПЦУ орден и грамоту за возрождение духовности
Автомобиль «слуги народа» Юзика грубо нарушил правила дорожного движения в Киеве
Автомобиль «слуги народа» Юзика грубо нарушил правила дорожного движения в Киеве
Олег Карамазов рассказал, что может объединить украинцев
Олег Карамазов рассказал, что может объединить украинцев
Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве
Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве
Появилось видео смертельного ДТП в Киеве
Появилось видео смертельного ДТП в Киеве
Киву подловили за просмотром неприличных фотографий прямо во время заседания Рады
Киву подловили за просмотром неприличных фотографий прямо во время заседания Рады
В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского
В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского
Как правильно выбирать шоколадные конфеты? Советы экспертов
Как правильно выбирать шоколадные конфеты? Советы экспертов
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.