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Рада проголосовала за закрытие всех русских школ

Рада проголосовала за закрытие всех русских школ

В четверг, 16 января, Верховная Рада проголосовала за ликвидацию в Украине всех русских школ. Как выяснили журналисты «Фразы», парламентарии во втором чтении и в целом приняли законопроект №0901 «О среднем образовании».

Документ поддержали 327 народных депутатов. Воздержались 54 человек, трое были против. Не участвовали в голосовании шестнадцать парламентариев.

Как пишет «Новое время», закон предполагает три модели изучения украинского языка для национальных меньшинств.

Так, первая модель предусматривает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11-й (12-й) класс наряду с украинским языком. Такая модель будет действовать для нацменьшинств с уязвимыми языками (тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, которые не живут в своей языковой среде).

В то же время, вторая модель предназначена для представителей нацменьшинств, язык которых относится к языкам Европейского союза. Известно, что с 1-го по 4-й класс они будут обучаться на своем языке с изучением украинского, а с 5-го класса доля государственного языка ежегодно будет увеличиваться с 20% до не менее 40% к 9-му классу. В то же время, для старшей школы предусмотрено не менее 60% объема обучения на украинском.

Наконец, третья модель разработана для нацменьшинств, материнский язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в своей языковой среде. К таким языкам относится, в частности, русский. Так, дети, обучающиеся по этой модели, будут переходить на изучение предметов на украинском языке (не менее 80% времени) сразу после 5-го класса.

Кроме этого закон предусматривает, что количество учеников в классе (наполняемость класса) не может составлять менее пяти и больше 24 учеников, получающих начальное образование; 30 учеников, получающих базовое или профильное среднее образование. Также документ предполагает выбор директоров школ на конкурсной основе, медицинскую подготовку учителей и право преподавателей, проработавших два года, пройти сертификацию для получения ежемесячной надбавки в размере 20% от оклада.

Как писала «Фраза», украинцам разъяснили, как будут внедрять двойное гражданство.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, школа, русский язык, новости Украины

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