Не служивший ни дня Зеленский вернул всеобщий воинский призыв с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов в 2020 году. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Документом, в частности, предписывается «призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу».

Датами призыва при этом определен период с апреля по июнь и с октября по декабрь 2020 года.

Указом также постановляется установить сроки увольнении в запас военнослужащих срочной службы в апреле-июне и октябре-декабре 2020 г.

Отметим, что, по данным Министерства обороны Украины, Владимир Зеленский военную службу в Вооруженных силах Украины никогда не проходил.

На четыре повестки, которые приходили ему с целью мобилизации по адресу, определенному в учетных документах, направлялись повестки четыре раза, он не отвечал и по вызову в военный комиссариат не являлся.

Как сообщала «Фраза», в 2019 году президент Петр Порошенко своим указом установил в качестве призывного возраст от 20 до 27 лет.

Напомним, в ноябре 2019 года министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в Украине могут отменить военный призыв. При этом он не стал указывать сроки.