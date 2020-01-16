Советник премьера Юрий Голик: 66 млрд гривен Дорожного фонда позволят отремонтировать 4000 км дорог в 2020 году

На заседании Кабмина утвержден перечень дорог, которые будут ремонтироваться «Укравтодором» в 2020 году. Советник премьер-министра Юрий Голик сообщает в своем Facebook, что только в одной Днепропетровской области будут отремонтированы пять важнейших трасс.

«Отличные новости для ставшей мне родной Днепропетровской области. После нескольких лет, когда Укравтодор область не замечал и финансировал ее по остаточному принципу, в этом году уже есть финансирование на ремонт следующих дорог: Объездная Днепра, Днепр — Решетиловка, Днепр — Никополь, Днепр — Кривой Рог, Кропивницкий — Кривой Рог. Эта же дорога, но ее часть, проходящая по Кировоградской области, есть в финансировании по этой области тоже», — написал Голик.

На 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн., и это больше, чем в прошлом году. Поэтому правительство намерено отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог по всей стране. Голик отметил, что это только первый источник финансирования дорог «Укравтодора», будут еще два, над которыми ведется работа прямо сейчас.

Ранее советник премьер-министра Голик сообщал, что с 1 марта или в зависимости от погодных условий начнут работать тысячи единиц техники и сотни асфальтобетонных заводов по всей Украине, мощности которых будут направлены на «Большую стройку» — то есть на строительство во всех регионах Украины сотен школ, детсадов, стадионов, а также капитальный ремонт и строительство тысяч километров дорог.