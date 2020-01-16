В Кабмине признались, что в процессе приватизации закроют больше предприятий, чем продадут

В результате приватизации правительство намерено продать 1006 государственных предприятий и еще около 1300 — ликвидированы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил заместитель министра экономического развития Павел Кухта в интервью «Новому времени».

«Когда я сюда пришел, то первое, что мы сделали — все списки предприятий свели в один. Разделили их на те, что идут на приватизацию, те, которые по мнению Минэкономики нужно ликвидировать, и на те, которые остаются в госсобственности», — рассказал чиновник, подчеркнув, что точное количество госпредприятий на тот момент никто не знал.

«Поначалу цифра менялась ежедневно, никто не понимал — сколько их. А в октябре, мы вышли на цифру 3733. Это точное количество госпредприятий, известных нам», — сообщил Кухта. Из них 1006 будут переданы на приватизацию, почти 1300 «явно неработающих» — ликвидированы. «600 — это предприятия на оккупированной территории. Около сотни — это научные институты в виде госпредприятий», — добавил замминистра.

Остальные 733 предприятия, по его словам, планируется оставить в госсобственности. Из них чуть меньше половины (315) — это лесхозы. Еще 200 — это культурные учреждения, цирки, театры и сервисные предприятия, типа Prozorro или ГП «Документ», который выдает паспорта и ID-карты. «И вот оставшиеся 200 — это и есть реальные, работающие предприятия. В основном, большие госкомпании. Их мы не приватизируем сейчас. Там сосредоточены основные активы государства», — объяснил Кухта.

Он отметил, что 90% государственных активов сосредоточены всего в трех компаниях — Нафтогазе, Укрзализныце и Энергоатоме. «А эта приватизация — тысяча компаний, которые мы начали выставлять на приватизацию — всего 5% по активам. Может быть 10%. Это малая доля», — заключил чиновник.

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о старте в стране новой волны приватизации.