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Ученые доказали, что богачи живут без болей намного дольше бедняков

Ученые доказали, что богачи живут без болей намного дольше бедняков

Богатые люди живут без болей и хворей намного дольше бедняков. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли медики из США и Великобритании.

Как цитируют их СМИ, здоровой жизнью без инвалидности богачи наслаждаются на девять лет дольше бедняков.

Всего было проанализировано более 25 тысяч анкет людей в возрасте от пятидесяти лет, которые жили в США и Великобритании.

Ученые выяснили, что «главным социально-экономическим фактором в прогнозировании этих проблемой, было богатство».

Так, после пятидесяти, как говорится в отчете врачей, «богатые мужчины могли ожидать еще 31 год здоровой жизни по сравнению с бедняками, которые могли рассчитывать лишь на 22−23 года».

По словам ученых, также выяснилось, что «для самых богатых женщин здоровье будет еще на 33 года больше, а для бедных – на 24 года».

Как писала «Фраза», ученые выбрали «идеальное» молоко.

Ранее ученые узнали о сахаре кое-что странное.

Тэги: ученые, здоровье, мир, богатство, бедность

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