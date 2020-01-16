Арахамия дал понять, кто стоит за информационной атакой на Гончарука

Опубликованные накануне аудиозаписи якобы общения премьер-министра Укрианы Алексея Гончарука с рядом министров, на которых он нелицеприятно отзывается о президенте Владимире Зеленском склеены из различных фраз. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Это просто нарезка каких фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию... Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась три часа», — цитирует Арахамию «Новое время».

При этом он подчеркнул, что инициативу народных депутатов Александра Дубинского и Максима Бужанского по проведению «сигнального» голосования о недоверии Гончаруку поддержали лишь десять представителей фракции. Причем, по словам политика, «все голоса связаны с одной и той же группой».

Он также выразил убеждение, что Гончарук уважает Зеленского. «Я много раз был на совещаниях, я вижу, как он уважает нашего президента, как они друг друга уважают. Если выдергивать из контекста, то могут быть „замечательные“ нарезки», — заключил Арахамия.

Отметим, что Александр Дубинский до того как стать народным депутатом работал на телеканале «1+1», принадлежащем Игорю Коломойскому. СМИ до сих пор связывают его с олигархом. По некоторым данным, он возглавляет так называемую «группу Коломойского» в «Слуге народа».

Как сообщала «Фраза», 15 января 2019 года на канале «Как обмануть президента» в YouYube появилась аудиозапись якобы совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по поводу курса гривны, где он позволил себе озвучить неоднозначные заявления в адрес президента Владимира Зеленского. Премьер, в частности, якобы заявил, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».

Впоследствии заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что не принимала участие в совещании и не знает, когда и где оно проходило.

А сам Гончарук назвал происшедшее «целенаправленной кампанией» против главы государства и правительства.