Замминистра иностранных дел Ватикана впервые в истории стала женщина

Папа Римский Франциск впервые в истории назначил женщину на руководящий пост в Государственном секретариате Ватикана. Как выяснили журналисты «Фразы», 66-летняя Франческа Ди Джованни стала заместителем секретаря Отдела по связям с государствами, который соответствует Министерству иностранных дел в других государствах.

Как сообщает Vatican News, с новым назначением в Отделе по связям с государствами будут работать два заместителя секретаря: Франческа Ди Джованни и монсеньор Мирослав Ваховский, который занимается сектором двусторонней дипломатии. Таким образом, пост зам. секретаря в Госсекретариате впервые в истории занимает женщина.

Комментируя свое назначение она рассказала, чем занимается сектор многосторонних отношений при Отделе связей с государствами: речь идет о межправительственных организациях и о многосторонних соглашениях. Этому аспекту дипломатии, пояснила Ди Джованни, Папа Франциск уделяет большое внимание, хотя сегодня его эффективность нередко ставится под вопрос.

Ди Джованни считает, что назначение ее на столь высокий пост — это знак внимания Папы к роли женщин в Церкви и в обществе, однако в первую очередь это решение, безусловно, связано с самой функцией, а не с тем фактом, что она женщина. В то же время она убеждена, что женщины обладают особым даром «искать точки соприкосновения и взращивать отношения, заботясь о единстве».

Ди Джованни родилась в 1953 году в Палермо, получила юридическое образование и проходила практику в международном центре Фоколяров «Дело Пречистой Девы Марии». С сентября 1993 года являлась официалом Отдела по связям с государствами, занимаясь многосторонними отношениями, в частности, вопросами, связанными с международными соглашениями по миграции, международному гуманитарному праву, коммуникациям, частному международному праву, положению женщин, интеллектуальной собственности и туризма.

Отметим, что Секретарем по отношениям с государствами Ватикана, что соответствует должности министра иностранных дел, на сегодняшний день является монсеньор Джозеф Мерфи.

Как сообщала «Фраза», 1 сентября 2015 года Папа Римский Франциск разрешил всем священникам на протяжении последующего года отпускать грехи женщинам, которые совершили аборт.

В мае 2016 года Франциск сообщил о намерении создать комиссию, которая изучила бы вопрос о возможности возведения женщин в сан диакона — низшую степень священства.

Весной 2019 года СМИ сообщили, что Франциск не хочет, чтобы женщины занимали в католической церкви руководящие посты, как того требовали некоторые епископы.