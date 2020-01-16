Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Херсоне нашли квартиру с разлагающимися трупами

В Херсоне нашли квартиру с разлагающимися трупами

В Херсоне на проспекте Строителей обнаружили квартиру с гниющими трупами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в полицию обратился местный житель, отец которого не выходил на связь три недели.

Когда полиция взломала дверь в квартиру, то нашла там трупы 61-летнего пропавшего отца и 41-летнего брата его жены.

Оба тела начали разлагаться.

Правоохранители говорят, что мужчины отравились.

Сообщается, что «отравиться они могли как суррогатами алкоголя, так и сомнительной пищей, вроде ядовитых грибов, собранных ранее в окрестных посадках».

Продолжается следствие.

Как писала «Фраза», в Херсоне 15-летний парень заступился за девушку и получил в ответ пулю.

Также в Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места.

Тэги: полиция, труп, общество, Херсон, ЧП, новости Украины

Комментарии

Статьи

14.01.20 11:25

Штаты встали иРАКОМ в Багдадском халифате

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
16.01.20 08:38

Как понимать отставку правительства Медведева

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ
16.01.20 13:13

Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ

Автор: Денис Попович, «Апостроф»

Выбор редакции
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Кабмине признались, что в процессе приватизации закроют больше предприятий, чем продадут

В Кабмине признались, что в процессе приватизации закроют больше предприятий, чем продадут
16.01.20 12:53
91
Последние новости
16.01.20 13:02

В Херсоне нашли квартиру с разлагающимися трупами
16.01.20 12:57

Днепровский авторитет получил от ПЦУ орден и грамоту за возрождение духовности
16.01.20 12:53

В Кабмине признались, что в процессе приватизации закроют больше предприятий, чем продадут
16.01.20 12:04

Автомобиль «слуги народа» Юзика грубо нарушил правила дорожного движения в Киеве
16.01.20 12:00

Олег Карамазов рассказал, что может объединить украинцев
16.01.20 11:56

Арахамия дал понять, кто стоит за информационной атакой на Гончарука
16.01.20 11:00

Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве
Фото и Видео
Днепровский авторитет получил от ПЦУ орден и грамоту за возрождение духовности
Днепровский авторитет получил от ПЦУ орден и грамоту за возрождение духовности
Днепровский авторитет получил от ПЦУ орден и грамоту за возрождение духовности
Днепровский авторитет получил от ПЦУ орден и грамоту за возрождение духовности
Автомобиль «слуги народа» Юзика грубо нарушил правила дорожного движения в Киеве
Автомобиль «слуги народа» Юзика грубо нарушил правила дорожного движения в Киеве
Олег Карамазов рассказал, что может объединить украинцев
Олег Карамазов рассказал, что может объединить украинцев
Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве
Премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве
Появилось видео смертельного ДТП в Киеве
Появилось видео смертельного ДТП в Киеве
Киву подловили за просмотром неприличных фотографий прямо во время заседания Рады
Киву подловили за просмотром неприличных фотографий прямо во время заседания Рады
В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского
В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского
Как правильно выбирать шоколадные конфеты? Советы экспертов
Как правильно выбирать шоколадные конфеты? Советы экспертов
Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, чтобы не мешать Путину
Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, чтобы не мешать Путину
В Киеве произошло кровавое ДТП – погиб человек
В Киеве произошло кровавое ДТП – погиб человек
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.