В Херсоне нашли квартиру с разлагающимися трупами

В Херсоне на проспекте Строителей обнаружили квартиру с гниющими трупами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что в полицию обратился местный житель, отец которого не выходил на связь три недели.
Когда полиция взломала дверь в квартиру, то нашла там трупы 61-летнего пропавшего отца и 41-летнего брата его жены.
Оба тела начали разлагаться.
Правоохранители говорят, что мужчины отравились.
Сообщается, что «отравиться они могли как суррогатами алкоголя, так и сомнительной пищей, вроде ядовитых грибов, собранных ранее в окрестных посадках».
Продолжается следствие.
Как писала «Фраза», в Херсоне 15-летний парень заступился за девушку и получил в ответ пулю.
Также в Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места.