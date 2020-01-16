В Херсоне нашли квартиру с разлагающимися трупами

В Херсоне на проспекте Строителей обнаружили квартиру с гниющими трупами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в полицию обратился местный житель, отец которого не выходил на связь три недели.

Когда полиция взломала дверь в квартиру, то нашла там трупы 61-летнего пропавшего отца и 41-летнего брата его жены.

Оба тела начали разлагаться.

Правоохранители говорят, что мужчины отравились.

Сообщается, что «отравиться они могли как суррогатами алкоголя, так и сомнительной пищей, вроде ядовитых грибов, собранных ранее в окрестных посадках».

Продолжается следствие.

Как писала «Фраза», в Херсоне 15-летний парень заступился за девушку и получил в ответ пулю.

Также в Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места.