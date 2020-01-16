Одна из участниц скандальной прослушки опровергла свое участие в совещании, на котором «костерили» Зеленского

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив отрицает, что принимала участие в совещании, на котором премьер-министр Алексей Гончарук якобы критиковал президента Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения», — написала она, добавив, что не имеет представления, когда и где могла происходить такая встреча.

Отметим, что голос, похожий на Ковалив, можно услышать во второй части аудиозаписи, появившейся накануне в Сети, на которой ряд министров под председательством главы правительства Алексея Гончарука якобы обсуждают, что делать с кризисом в экономике.

Как сообщала «Фраза», 15 января 2019 года на канале «Как обмануть президента» в YouYube появилась аудиозапись якобы совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по поводу курса гривны, где он позволил себе озвучить неоднозначные заявления в адрес президента Владимира Зеленского. Премьер, в частности, якобы заявил, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».